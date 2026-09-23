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23.09.2026 09:07:38

Aktien Asien: Uneinheitlich vor USA-China-Gipfel - Ölpreisrückang stützt etwas

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Insgesamt überwogen die Gewinner etwas. In Japan fand wegen eines Feiertags erneut kein Handel statt.

Die gesunkenen Ölpreise brachten nur bedingt Impulse. Erstmals seit Monaten waren die Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Der Austausch am Rande der UN-Generalversammlung sei "sehr gut" gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte US-Präsident Donald Trump. Iranische Staatsmedien bestätigten die Verhandlungen.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank warnten allerdings vor allzu großen Erwartungen. Positive Schlagzeilen hätten in den vergangenen Wochen wenig greifbare Ergebnisse nach sich gezogen. "Neue Sanktionsdrohungen der USA gegen Länder und Organisationen, die weiterhin Geschäfte mit dem Iran betreiben, zeigen, wie fragil die Situation bleibt", fügte Marktanalyst Andereas Lipkow vom Broker CMC Markets hinzu.

Die technologielastigeren Märkte profitierten von guten Vorgaben der US-Halbleiterwerte. Der taiwanesische Taiex baute seine Gewinne nach dem Rekordhoch am Dienstag weiter aus, der südkoreanische Kospi zog um 0,9 Prozent an.

Schwächer war die Entwicklung in China. Hier herrschte weiterhin eine abwartende Haltung vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen vor. "Der Konflikt im Nahen Osten berührt durch die Störungen der internationalen Lieferketten zunehmend auch die wirtschaftlichen Interessen Chinas", so Lipkow. "Die Vorschusslorbeeren der Investoren auf einen Sieg der Diplomatie sind groß, geliefert werden müssen jetzt konkrete Fortschritte."

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen verlor zuletzt 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um ein Prozent.

Kaum verändert präsentierten sich australische Aktien. Der S&P ASX 200 zog um 0,09 Prozent auf 8.765,30 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die verhaltene Entwicklung mit den von S&P Global veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für September, die nachlassende wirtschaftliche Dynamik angedeutet hätten./mf/jha/

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