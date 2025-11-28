28.11.2025 09:06:38

Aktien Asien: Uneinheitlicher Handel bei geringen Veränderungen

TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag keine klare Richtung eingeschlagen. Ohne Vorgaben der Wall Street, wo kein Handel stattgefunden hatte, präsentierten sich die Märkte uneinheitlich bei meist geringen Veränderungen.

Leicht im Plus lagen japanische Aktien. Hier gaben eine Reihe Konjunkturdaten Impulse. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf besser als erwartete Zahlen zu Industrieproduktion, die auf eine Stabilisierung hinwiesen. Zudem seien auch die Einzelhandelsumsätze besser als gedacht ausgefallen. Allerdings bewegte sich die Inflation im Großraum Tokio im November auf weiter erhöhtem Niveau, was die Aussichten für Zinserhöhungen durch die japanische Notenbank in den kommenden Monaten stützt. Der Nikkei 225 schloss mit 50.253,91 Punkten 0,17 Prozent höher. Damit bewegte er sich in etwas auf dem Niveau von Ende vergangener Woche.

Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung in China. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,25 Prozent auf 4.526,66 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 0,2 Prozent auf 25.893,19 Punkte und tendierte damit im Vergleich zu Vorwoche wenig verändert.

Etwas stärker waren die Verluste in Südkorea. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von nachlassender Dynamik bei der Erholung der Technologiewerte. Australische Aktien präsentierten sich unterdessen unbewegt. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) trat mit 8.614,07 Punkten fast auf der Stelle./mf/mis

