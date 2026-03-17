17.03.2026 09:02:38

Aktien Asien: Uneinheitliches Geschäft mit positiven Vorzeichen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag erneut uneinheitlich tendiert. Dabei überwogen die Gewinner allerdings. "Insbesondere die technologielastigen Börsen wie in Südkorea konnten profitieren", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. So gehörten Südkorea und Taiwan zu den stärkeren Märkten.

Verhaltener war die Entwicklung an den anderen Börsen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor minimal um 0,1 Prozent auf 53.700,39 Punkte. Er reagierte damit auf den wieder deutlich gestiegenen Ölpreis. Der australischen S&P ASX 200 schloss unterdessen 0,36 Prozent fester mit 8.614,28 Punkten, nachdem die australische Zentralbank ihren Leitzins erwartungsgemäß um einen Viertelprozentpunkt angehoben hatte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen darauf, dass der Entschluss für die Erhöhung sehr knapp ausgefallen sei.

In China gingen die Märkte ebenfalls in unterschiedliche Richtungen. Aktien an der Börse von Hongkong knüpften an die Vortagesgewinne an. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone kletterte um 0,16 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen verlor dagegen 0,73 Prozent auf./mf/nas

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