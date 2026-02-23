KOSPI

5 808,53
131,28
2,31 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
23.02.2026 09:15:40

Aktien Asien: Vermehrt Gewinne trotz Trumps Zöllen - Feiertag in Japan und China

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben am Montag die Anleger an den in Asien geöffneten Börsen kaum beunruhigt. In Südkorea setzte der Kospi seine Rekordrally mit einem Anstieg um 0,7 Prozent fort, während der Hang Seng in Hongkong mit einem Kurssprung um 2,4 Prozent deutliche Gewinne einfuhr. Der australische ASX (S&P ASX 200) jedoch gab um 0,6 Prozent nach.

Richter des Obersten Gerichtshof der USA entzogen Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für Zölle, die der Präsident gegen zahlreiche Länder verhängt hatte. Nur wenige Stunden danach kündigte er neue Zölle für alle Länder der Welt an, zunächst in 10-prozentiger Höhe, die dann später noch auf 15 Prozent erhöht wurden. Dies belastete an den Devisenmärkten den US-Dollar und die Futures an den US-Börsen.

Laut Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank hinterlassen Trumps Ankündigungen "ein erhebliches Maß an Unsicherheit". Er begründete die davon ungetrübte Rally in Hongkong auch mit einer Erholung, nachdem der Hang Seng dort zuletzt seinem niedrigsten Stand seit Anfang Februar erreicht hatte.

An den Börsen in Japan und Festland-China wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. In Tokio wurde der "Geburtstag des Kaisers" gefeiert und in Shanghai sowie Shenzhen pausierte das Börsengeschäft ein letztes Mal anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes. Erst am Dienstag wird dort der Handel nach einer mehr als einwöchigen Pause wieder aufgenommen./tih/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

KOSPI 5 808,53 2,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen