Aktien Asien: Weiter erholt vor wegweisenden Nvidia-Zahlen

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben den positiven Trend von der Wall Street am Mittwochmorgen aufgenommen. Bei sinkenden Ölpreisen setzten der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi ihre Erholung fort. Beide sehr technologielastigen Indizes tun sich seit dem Ende ihrer Kursrallys im Juni eher schwer. Umso wichtiger werden für sie die Geschäftszahlen und vor allem der Ausblick des KI-Riesen NVIDIA am Mittwoch nach dem US-Handelsende.

In Tokio schloss der Nikkei 225 0,6 Prozent höher bei 66.262 Punkten, während der Kospi in Seoul um rund ein Prozent auf 6.808 Punkte anzog.

Auch an den chinesischen Börsen ging es empor. So kletterte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent auf 25.720 Punkte. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,9 Prozent auf 4.593 Punkte.

In Australien schloss der S&P ASX 200 derweil 0,4 Prozent tiefer bei 9.127 Punkten./ag/stk