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Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Quartalsergebnis 28.07.2026 11:45:39

Aktien BMW, VW und Co. im Fokus: Gute Geschäftsergebnisse von Mercedes schieben Autosektor an

Aktien BMW, VW und Co. im Fokus: Gute Geschäftsergebnisse von Mercedes schieben Autosektor an

Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz haben die Papiere des Autobauers und der ganzen Branche am Dienstag angetrieben.

Die Mercedes-Titel setzten ihren jüngsten Anstieg fort und kletterten am Morgen um bis zu 6 Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte Juni. Im Verlauf dämmten sie den Gewinn ein und notierten zuletzt noch 3,5 Prozent im Plus bei 46,90 Euro.

Im Windschatten der Mercedes-Rally ging es für die Anteilsscheine von BMW um 3,3 Prozent aufwärts. Die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) und die der Tochtergesellschaft Porsche AG verteuerten sich um 3,5 beziehungsweise 1,8 Prozent.

Wegen der anhaltenden Krise im einstigen Wachstumsmarkt China musste Mercedes im wichtigen Pkw-Geschäft auch im zweiten Quartal Federn lassen. Deshalb kappten die Stuttgarter ihren Umsatzausblick 2026, behielten das Pkw-Margenziel aber bei. Insgesamt machte der Konzern mehr Gewinn, weil es mit den Lieferwagen und bei den Finanzdiensten besser lief. Der Autobauer will zudem bis zur Hauptversammlung eine weitere Milliarde Euro für Aktienrückkäufe aufwenden.

Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe.

Experte Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies nannte die Resultate besser als erwartet. Der Großteil der Jahresprognose sei bestätigt worden. Die freien Finanzmittel seien durch den Verkauf von Daimler-Truck-Anteilen (Daimler Truck) aufgepolstert worden. Allerdings werfe die Wertminderung in China Fragen auf. Auch Stephen Reitman vom Analysehaus Bernstein verwies auf die Verluste aus chinesischen Gemeinschaftsunternehmen.

UBS-Experte Patrick Hummel geht davon aus, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) nach den unerwartet guten Quartalskennziffern steigen werden. Die nächste Tranche des Aktienrückkaufprogramms habe der Markt schon erwartet, womöglich aber mit etwas mehr gerechnet als das angekündigte Volumen.

/edh/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: meunierd / Shutterstock.com

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