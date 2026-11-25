PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch wenig verändert tendiert. Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Geschäft vor dem US-Feiertag am Donnerstag. Für Vorsicht sorgte auch "die Ankündigung der US-Regierung, das Thema Strafzölle erneut auf die internationale Agenda zu setzen", wie Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets anmerkte. "Ansonsten halten sich die Anleger vor der geballten Ladung an US-Konjunkturdaten am Nachmittag mit größeren Engagements zurück", fügte Lipkow hinzu.

Am Mittag trat der EuroStoxx 50 auf der Stelle. Etwas besser sah es außerhalb des Euroraums aus. Der Schweizer SMI gewann 0,85 Prozent auf 14.858,73 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,48 Prozent auf 10.517,41 Punkte anzog.

Technologiewerte knüpften an die Vortagesschwäche an, wobei der Halbleitersektor unter den Vorgaben aus Asien und den USA litt. Das Schwergewicht ASML (ASML NV) sank dabei um 2,2 Prozent. Ausnahme im Technologiesektor war mit den Aktien von AMS-Osram (ams) ein kleinerer Wert. Eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter ließen den Wert um 15,8 Prozent nach oben schnellen. Die Experten der Bank Vontobel werteten die Vereinbarung als "klar positiv". Die Partnerschaft eröffne AMS-Osram nicht nur eine zusätzliche mittel- bis langfristige Umsatzperspektive im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, sondern entlaste auch die angespannte Bilanz des Konzerns.

Während Ölwerte unter den weiter nachgebenden Ölpreisen litten, sah es im Pharmasektor besser aus. Hier ragten erneut die Aktien von Sanofi mit einem Plus von 5,2 Prozent heraus. Die kanadische Bank RBC hatte das Kursziel von 80 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die am Vortag angekündigte Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed biete für die Zeit nach dem Dupixent-Patentablauf die Klarheit, auf die der Markt gewartet habe, hieß es. Das Analysehaus Jefferies erhöhte das Kursziel für Sanofi unterdessen von 100 auf 120 Euro.

An der Spitze lagen mit den Auto- und Luxuswerten zwei Sektoren, die im bisherigen Jahresverlauf enttäuscht hatten. Aktien von Swatch (Swatch (I)) profitierten mit über fünf Prozent Gewinn von einer Hochstufung auf "Neutral" durch die UBS. Autowerte reagierten ebenfalls auf eine Studie. Die US-Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) setzt im kommenden Jahr auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG (Porsche vz), Michelin (Michelin SA), Continental und Daimler Truck. Die genannten Werte legten überdurchschnittlich zu./mf/stk