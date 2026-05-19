Aktien Europa: Erneute Kursgewinne - Hoffnung statt Eskalation im Iran-Krieg

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben nach leichten Kursgewinnen zu Wochenbeginn am Dienstag erneut zugelegt. Dass es zunächst keinen neuen Angriff der USA auf den Iran geben soll, hielt die Hoffnungen auf eine baldige Einigung im festgefahrenen Nahost-Konflikt am Leben. Die Ölpreise sind zwar etwas gesunken, liegen aber weiter auf hohem Niveau, was weiter Inflationsängste schürte.

"Dass dieser Konflikt heute nicht durch einen neuen Militärschlag eskaliert, ist ganz klar positiv zu bewerten", kommentierte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Ob es hinter den Kulissen tatsächlich Annäherungen zwischen den USA und dem Iran gebe, darüber könne nur spekuliert werden.

US-Präsident Trump hatte am Montagabend mitgeteilt, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran vorerst abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, den Angriff um wenige Tage zu verschieben. Es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb der US-Präsident auf der Plattform Truth Social.

Vor diesem Hintergrund stieg der EuroStoxx 50 am Mittag um 0,8 Prozent auf 5.894 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische FTSE 100 um 0,6 Prozent auf 10.384 Zähler zu. Der schweizerische SMI rückte 1,1 Prozent auf 13.382 Punkte vor.

Mit an der Spitze bei den europäischen Sektoren lagen Finanzwerte. Der Branchenindex notierte zuletzt 1,4 Prozent im Plus. BNP Paribas und Intesa Sanpaolo gewannen je 0,5 Prozent. ING (ING Group) lagen zuletzt 1,1 Prozent im Plus.

Weitere Verluste von 1,3 Prozent verzeichnete indessen der Rohstoff-Sektor./err/ag/jha/