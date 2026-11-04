International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 12:12:38

Aktien Europa: Gewinne nach Quartalszahlen und Zwischenwahl - Bankaktien gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch vergleichsweise deutlich zugelegt. "Die Anleger schöpfen aus der Vielzahl überzeugender Quartalszahlen neue Zuversicht", begründete Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Market die Gewinne.

Die US-Zwischenwahlen mit einem klaren Votum gegen die amtierende US-Regierung unter US-Präsident Donald Trump brachten die Börsen nicht aus der Fassung. "Die Kapitalmärkte reagieren zurückhaltend, aber gelassen", kommentierte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte der DekaBank, den Ausgang der US-Zwischenwahlen. "Die Machtverhältnisse verändern sich deutlich, jedoch geordnet." Eine stärkere parlamentarische Kontrolle der Haushaltspolitik könnte zudem die ausufernde Neuverschuldung der USA zumindest begrenzen, fügte Lipkow hinzu.

Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 1,73 Prozent auf 6.250,90 Punkte. Außerhalb des Euroraums kletterte der Schweizer Leitindex SMI um 0,81 Prozent auf 14.862,77 Punkte. Der britische FTSE 100 zog um 0,92 Prozent auf 10.736,34 Punkte an.

Stärkster Sektor waren die Bankwerte. Marktteilnehmer verwiesen auf Umschichtungen aus dem Technologie-Bereich und den USA. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in Künstliche Intelligenz und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen. Die Inflationsdaten für den Euroraum im Oktober haben nach Ansicht der Volkswirte der ING die Aussichten auf eine Zinserhöhung im Dezember erhöht.

Gefragt waren auch Einzelhandelsaktien. Hier ragten Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) mit einem Anstieg von 4,3 Prozent heraus. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, so die Experten der kanadischen RBC. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch, als man habe befürchten müssen, merkten zudem die Analysten von Jefferies an.

Gut kamen zudem die Zahlen von Novo Nordisk an. Das Unternehmen hatte nach einem überraschend starken Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer. Auch der Start der Wegovy-Abnehmpille in wichtigen Märkten beflügelte. Die Aktie gewann 2,2 Prozent.

Ein starker Quartalsbericht von Heidelberg Materials lieferten Baustoffwerten Auftrieb. Die Aktien des deutschen Unternehmen stiegen um über acht Prozent. Holcim und Saint Gobain waren mit 2,6 und 3,4 Prozent Aufschlag ebenfalls gefragt./mf/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Analysen
14.10.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 5,00 -3,70% International Consolidated Airlines S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen