Aktien Europa: Kaum verändert - Quartalszahlen mit Makeln

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag kaum verändert tendiert. Eine Reihe von Quartalszahlen großer Unternehmen hatte teilweise enttäuscht. Der EuroStoxx 50 trat am späten Vormittag praktisch auf der Stelle. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,55 Prozent auf rund 12.093,64 Punkte zu. Der britische FTSE 100 trat ebenfalls auf der Stelle.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einer durchwachsenen Stimmungslage. Die Investoren bauten weiterhin auf eine Einigung zwischen den USA und Europa im Strafzollstreit, konstatierte er auf der positiven Seite. Allerdings bedeute das noch keine Entwarnung. "Die Konjunkturaussichten bleiben alles andere als rosig und so benötigen die aktuellen Käufer eine gehörige Portion Optimismus, um in diesem Marktumfeld in europäische Unternehmen zu investieren", betonte Lipkow zugleich.

Schwächster Sektor waren die Ölwerte. Hier belasteten nicht nur die gesunkenen Ölpreise, sondern auch das Schwergewicht BP. Der Ölkonzern hatte im Auftaktquartal wegen sinkender Ölpreise deutlich weniger verdient als vor einem Jahr. Die Aktie fiel um 4,4 Prozent.

Auch Schneider Electric hatte enttäuscht. Der französische Elektrokonzern war zwar mit deutlichen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet, hatte jedoch die Erwartungen der Analysten verfehlt. Auch die Aussichten sind wegen ungünstiger Wechselkurseffekte getrübt. Die Aktie sank um 7,6 Prozent.

Im Autosektor fielen Volvo Cars (Volvo Car AB Registered B) mit deutlichen Verlusten von knapp zehn Prozent auf. Das Umsatzwachstum des Autoherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so Analyst Jose Asumendi von JPMorgan.

Besser sah es im Pharmabereich bei Novartis aus. Der Schweizer Pharmakonzern hatte zum Jahresauftakt an sein zuletzt starkes Wachstumstempo anknüpfen können. Anders als von vielen Analysten erwartet wurde, erhöhte das Management um den Vorstandschef Vasant Narasimhan seine Ziele erneut - das neunte Quartal in Folge. Die Aktie stieg um 0,8 Prozent. Dagegen gaben AstraZeneca um 3,5 Prozent nach. Der Umsatz der Briten hatte die Erwartungen verfehlt./mf/jha/