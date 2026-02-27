27.02.2026 12:17:38

Aktien Europa: Kaum verändert - Telekomwerte fest

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag stagniert. Der EuroStoxx 50 trat auf der Stelle. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,4 Prozent auf 10.890,40 Punkte. Der Schweizer SMI zog um 0,55 Prozent auf 13.991,36 Punkte an.

Stärkster Sektor waren die Telekomwerte. Der Sektor profitierte von Übernahmegerüchten. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit der United-Internet-Tochter 1&1. Schon im Oktober war in Berichten von solchen Gesprächen die Rede gewesen. Telefonica kletterten um 3,3 Prozent. 1&1 zogen um über neun Prozent an.

Unter den Versicherern waren Aktien der Swiss Re gefragt. Der Schweizer Rückversicherer habe nicht nur ein besser als erwartetes Schlussquartal verzeichnet und mit dem Nettoergebnis die Erwartungen übertroffen, so Analyst Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC. Das eigentliche Ereignis sei vielmehr der zusätzliche Aktienrückkauf im Umfang von einer Milliarde US-Dollar gewesen. Swiss Re gewannen fünf Prozent.

Verhaltener war die Reaktion auf die Zahlen eines anderen Schweizer Wertes. Holcim hatte nach Einschätzung der Analysten von Jefferies zwar solide Zahlen für das vierte Quartal präsentiert, aber der Ausblick sei nicht ganz makellos gewesen. Die Aktie gewann 0,6 Prozent.

Noch schlechter fiel die Reaktion auf die Zahlen der britischen Fluggesellschaft International Airlines Group (International Consolidated Airlines) aus. Die Aktie verlor trotz ordentlicher Quartalszahlen über fünf Prozent. Die Zahlen der Airline-Holding hätten etwas über den Erwartungen gelegen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, hieß es von JPMorgan. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern. Reisewerte lagen am Ende des Feldes./mf/stk

