30.06.2026 12:16:38

Aktien Europa: Kursgewinne - gute Vorgaben stützen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt und damit die guten Vorgaben der US-Märkte umgesetzt. "Die Erholung an den Börsen bleibt intakt", stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets fest. "In den USA waren bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs und schoben den NASDAQ 100 weiter nach oben."

Am Mittag stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,07 Prozent auf 6.298,34 Punkte. Der Schweizer SMI war nicht ganz so stark und gewann lediglich 0,22 Prozent auf 14.255,30 Punkte. Mit dem britischen FTSE 100 ging es um 0,79 Prozent auf 10.566,84 Punkte nach oben.

Impulse gab es auch von den fallenden Ölpreisen. "Die Angst vor einem dramatischen Engpass schwindet, und das kurzfristige Angebot durch aufgestaute Tanker im Persischen Golf ist so groß, dass einige Raffinerien es nicht mehr aufnehmen können", merkte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank dazu an.

Gefragt waren Technologiewerte. Sie profitierten von den Gewinnen der US-Halbleiterwerte und den asiatischen Titeln aus diesem Segment. So legten ASML (ASML NV) um 3,9 Prozent zu. Auch andere Werte der Branche wie Infineon und STMicro (STMicroelectronics) waren gefragt.

Gewinne verzeichneten zudem Schneider Electric, die um 2,9 Prozent anzogen. Sie reagierten damit auf günstige Vorgaben von Siemens Energy, die laut Händlern von positiven Aussagen des Elektrokonzerns zum jüngsten Geschäftsverlauf profitierten.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen die Luxuswerte. Kering fielen um fünf Prozent, nachdem Oddo BHF das Kursziel gesenkt hatte. Die Aktie beendete damit die jüngste Erholungsbewegung. Auch LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) schwächelten./mf/jha/

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