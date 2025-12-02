02.12.2025 12:00:39

Aktien Europa: Leichte Gewinne - Bankaktien gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,56 Prozent höher mit 5.699,05 Punkten. Der britische FTSE 100 gewann 0,23 Prozent auf 9.724,54 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es um 0,23 Prozent auf 12.880,61 Punkte nach oben.

Die Märkte orientierten sich in ihrer Zurückhaltung an den US-Vorgaben. "An der Wall Street geht in diesen Tagen nicht mehr viel voran, hier warten die Investoren auf ihre zu 90 Prozent eingepreiste Zinssenkung der Fed am kommenden Mittwoch", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Über diesen Termin hinaus setzen sie auf einen Mann, der mehr und mehr zum Favoriten für die Powell-Nachfolge im Mai kommenden Jahres avanciert: Kevin Hassett." Hassett gelte als Vertreter einer deutlich lockereren Geldpolitik.

Stärkster Sektor waren die Banken. Zu den Favoriten gehörten BNP Paribas, die um 1,9 Prozent zulegten. JPMorgan hatte das Kursziel von 87 auf 89 Euro angehoben. Die Analysten bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 auch optimistisch für Europas Bankwerte insgesamt. Die Experten machen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung aus. Zu ihren Favoriten gehören auch Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)), die um 1,7 Prozent kletterten.

Gefragt waren zudem die Bauwerte. Holcim stiegen dabei um 1,3 Prozent. Der Zementkonzern tätigt drei Akquisitionen im Bereich des Recyclings von Bau- und Abbruchmaterialien - in Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Im nachgebenden Pharmasektor ragten Roche mit leichtem Gewinn hervor. Der Konzern hatte in den USA und in Europa für einen Diagnosetest Zulassungen erhalten.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer kann unterdessen rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen. Der sogenannte Solicitor General - eine Art Generalanwalt der US-Regierung - unterstützt den Antrag des Konzerns auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter über dem Recht von Bundesstaaten steht. Bayer gewannen 9,5 Prozent./mf/jha/

