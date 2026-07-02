Aktien Europa: Leichte Gewinne - Defensive Sektoren gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Dabei profitierten die Börsen von einer Sektorrotation. "Kapital fließt vorübergehend aus Halbleitern, KI- und Rechenzentrumsaktien ab und zurück in klassische Industrie-, Finanz- und Standardwerte", beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets das Handelsgeschehen.

Am Mittag gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,26 Prozent auf 6.298,67 Punkte. Noch besser sah es außerhalb des Euroraums aus: Der defensiv ausgerichtete Schweizer SMI kletterte um 0,74 Prozent auf 14.218,15 Punkte. Mit dem britischen FTSE 100 ging es um 0,5 Prozent auf 10.531,18 Punkte nach oben.

An der Spitze der Verlierer standen die Technologiewerte. Schwache Vorgaben der internationalen Leitbörsen belasteten vor allem die Halbleitertitel. Molnar verwies auf neue Nachrichten zu Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). "Der Konzern baut mit Meta Compute eine neue Sparte auf und will künftig ungenutzte Rechenzentrums-Kapazitäten an externe Kunden vermieten", so der Kapitalmarktexperte. "Damit greift Meta das lukrative Geschäft rund um KI-Infrastruktur direkt an und erhöht den Wettbewerbsdruck im heiß gelaufenen KI-Sektor." Dies bekamen Profiteure des Booms wie ASML (ASML NV) zu spüren. Die Aktie gab um 2,9 Prozent nach.

Anleger hielten sich stattdessen an defensive Branchen wie Nahrungsmittel und Getränke sowie Pharma. Das Schwergewicht Nestle (Nestlé) profitierte dabei von einem erhöhten Kursziel durch Morgan Stanley. Gefragt waren zudem Carrefour. Die Analysten der UBS hatten eine Kaufempfehlung mit einem Ziel von 19 Euro abgegeben. Die Aktie kletterte um 4,6 Prozent.

Zu den stärkeren Sektoren gehörten auch die Luxuswerte. Die Analysten der UBS machen nach langer Durststrecke Hoffnungsschimmer aus. Der europäische Luxusgütersektor nähere sich nach fast drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen offenbar einem positiven Wendepunkt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einem Branchenausblick. Die anstehenden Quartalszahlen sollten eine Wachstumsbeschleunigung zeigen, was zusammen mit den immer noch niedrigen Bewertungen das Anlegervertrauen wiederherstellen und die Gewinnschätzungen stabilisieren könnte. Eine selektive Titelauswahl bleibe aber wichtig, da die Erholung sehr unterschiedlich verlaufen sollte. LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) und EssilorLuxottica gehören zu den Favoriten der Expertin./mf/stk