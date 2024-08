Aktien Europa: Leichte Gewinne - Zurückhaltung vor US-Inflationsdaten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkten haben am Mittwoch weiter zugelegt. Vor wichtigen US-Konjunkturdaten am Nachmittag blieben die Gewinne aber begrenzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,41 Prozent auf 4.714,36 Punkte zu. Der britischen FTSE 100 gewann 0,47 Prozent auf 8.273,92 Punkte. Der schweizerische Leitindex SMI kletterte um 0,63 Prozent auf 12.002,87 Zähler.

Die Erwartungen an die US-Verbraucherpreise sind nach den Preisdaten vom Vortag gestiegen. "Da die US-Produzentenpreise geringer ausgefallen sind als allgemein erwartet, sind die Chancen auf einen geringeren Anstieg der US-Konsumentenpreise gestiegen", hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württenberg. Dies würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die US-Notenbank im September eine Leitzinssenkung um einen halben Prozentpunkt beschließt. Hierfür ausschlaggebend dürften jedoch weniger die Inflationszahlen als der nächste Arbeitsmarktbericht sein, erklärten die LBBW-Experten.

Unangefochtener Spitzenreiter waren die Reise- und Freizeitaktien. Die Aktien des Schwergewichts Flutter (Flutter Entertainment) Entertainment, die um 8,6 Prozent hochsprangen, zogen den Sektor nach oben. Der Glücksspielanbieter hatte mit seinen Umsätzen und Gewinnen im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Aber auch von einem kleineren Wert des Sektors gab es positive Nachrichten. Die Reiselust der Kunden verleiht TUI weiterhin Rückenwind. Das Hotelgeschäft mit Marken wie Riu, Tui Blue und Robinson legte zuletzt deutlich zu und Kreuzfahrten blieben gefragt, was auch höhere Preise erlaubt. Die Aktie gewann 2,5 Prozent.

Finanzdienstleister profitierten von den Gewinnen der UBS. Der Schweizer Branchenprimus hatte im zweiten Quartal trotz Aufwendungen für die Integration der Credit Suisse erneut einen Milliardengewinn erzielt. Mit der Integration und den angestrebten Einsparungen sieht sich die Bank gut auf Kurs. Dank des Investmentbankings habe das Finanzinstitut positiv überrascht, kommentierte Analystin Anke Reingen von RBC.

Unter den Anbietern von Konsumprodukten verzeichneten Aktien von L'Oreal (LOréal) leichte Gewinne. Das Analysehaus Jefferies hatte den Wert von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 362 auf 365 Euro angehoben. Auch Werte aus dem Luxussegment wie Hermes (Hermès (Hermes International)) und LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) waren gefragt.

Bei den kleineren Werten fielen Straumann mit einem Kurssprung von 11,8 Prozent auf. Das Ergebnis des Dentaltechnikunternehmens fand damit Anklang. Straumann hatte die Markterwartungen übertroffen und die Ziele angehoben. Zudem soll die defizitäre Tochter DrSmile verkauft werden./mf/jha/