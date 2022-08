Aktien Europa: Leichte Verluste - Sanofi unter Druck

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch verhalten entwickelt. Am Vormittag gab der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) um 0,25 Prozent auf 3795,72 Punkte nach. Der französische CAC 40 sank mit 0,25 Prozent auf 6576,14 Punkte in gleichem Ausmaß, ebenso der britische FTSE 100 mit 0,24 Prozent Minus auf 7517,85 Punkte. Der stärker als erwartete Anstieg der Verbraucherpreise auf der Insel befeuerte Spekulationen über eine rigidere Zinspolitik der Bank of England.

Nach der jüngsten Erholung zeigen sich an den europäischen Börsen zunehmend Bremsspuren. "Es bleibt insgesamt festzustellen, dass die aktuelle Kursstärke lediglich durch die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung, innerhalb der kommenden sechs bis neun Monate, getragen wird", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow von Comdirect an.

Ob es dazu kommt, bleibt allerdings abzuwarten. Neue Daten aus dem Euroraum zeigten eine verhaltene Entwicklung - das Wirtschaftswachstum in der Eurozone beschleunigte sich im Frühjahr weniger als erwartet. Im zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 19 Euroländer zum Vorquartal um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Wachstum 0,7 Prozent ermittelt worden. Im ersten Quartal hatte das Wachstum 0,5 Prozent betragen.

Zudem hielten die anstehenden US-Konjunkturdaten in Form der Einzelhandelsumsätze die Märkte in der Reserve. "Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass sowohl die steigenden Zinsen als auch die hohe Inflation das Konsumverhalten negativ beeinflussen", warnten die Volkswirte der Helaba. "Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich bereits massiv abgekühlt." Allzu hohe Erwartungen an die Zahlen sollten daher nicht gestellt werden.

Die Einzelsektoren lagen vergleichsweise eng beieinander. Unter den Pharmawerten machte einmal mehr Sanofi durch starke Bewegungen auf sich aufmerksam. Mit einem Abschlag von 4,7 Prozent auf 82,54 Euro waren die Titel das Schlusslicht im französischen Leitindex CAC 40. Der Pharmakonzern hatte die Entwicklung des Brustkrebsmedikaments Amcenestrant in einer späten Studienphase beendet. Analyst Peter Welford von der US-Bank Jefferies hatte für das Mittel im Falle einer Zulassung einen Spitzenumsatz von zwei Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Besser sah es bei den Versicherern aus. Swiss Life stiegen nach Vorlage der Halbjahreszahlen leicht. Der Finanzkonzern hatte mit den Gewinnzahlen die Erwartungen leicht übertroffen, was vor allem auf das weitere Wachstum im gebührenbasierten Geschäft zurückzuführen ist.

An der Spitze der Gewinner standen unterdessen die Nahrungs- und Genussmittelhersteller. Hier hatte Carlsberg besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt. Sie ließen die Aktie des dänischen Brauers um 3,7 Prozent steigen. Auch die Aktien des Wettbewerbers ABInbev legten leicht zu.

Unter den kleineren Werten fielen unterdessen Asos mit über sechs Prozent Verlust auf. Der Wechsel der Position des Finanzchefs stieß damit auf wenig Gegenliebe. Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass diese sich mehr Kontinuität im Top-Management des Online-Händlers wünschten, schrieb Analystin Olivia Townsend von der Schweizer Großbank UBS./mf/mis