Aktien Europa: Märkte treten auf der Stelle

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag kaum verändert tendiert. Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets sprach von "traditionell dünnen Umsätzen am Tag zwischen Thanksgiving und dem Start des Weihnachtsgeschäfts."

Der EuroStoxx 50 notierte am Mittag mit auf 5.653,28 Punkten unverändert. Außerhalb des Euroraums tendierte der Schweizer SMI ebenfalls kaum verändert, während der britische FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 9.713,90 Punkte anzog und damit von den Gewinnen des Ölsektors profitierte.

Die Veränderungen der Einzelsektoren hielten sich naturgemäß in Grenzen. An der Spitze lagen die Ölwerte, die sich von den vorherigen Verlusten etwas erholten. Die Ölpreise hatten weiter zugelegt und damit ihre Vortagsgewinne ausgebaut. Allerdings stehen die Ölnotierungen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 wäre.

Ansonsten brachten Analystenstimmen leichte Impulse. Heineken profitierten von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy". Die Aktie gewann 1,1 Prozent. Zugleich gaben AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) leicht nach. Hier hatte sich ebenfalls die Deutsche Bank geäußert und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Im Luxussektor verzeichneten LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) leichte Gewinne. Die US-Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) hatte der Aktie des Luxusgüterkonzerns das Prädikat "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit unterstrich Analystin Chiara Battistini ihre positiven Erwartungen für das kommende Jahr./mf/stk

