Aktien Europa Schluss: Anleger gehen vor Wochenende auf Nummer sicher

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag erneut nachgegeben. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor den dritten Tag in Folge an Boden und verschärfte noch das Abwärtstempo. Erneut war es vor allem der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der die Kurse belastete. Am Ende stand für den EuroStoxx 50 ein Minus von 0,95 Prozent auf 4074,28 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht hat der Index rund zwei Prozent verloren.

Weil die Situation so angespannt und eine Invasion Russlands in der Ukraine jederzeit möglich sei, wollten Anleger vor dem Wochenende die Risiken minimieren, sagte ein Händler. Das umso mehr, als am Montag die Börsen in den USA wegen eines Feiertags geschlossen seien.

Andernorts waren die Verluste am Freitag geringer: In Paris verlor der CAC 40 0,25 Prozent auf 6929,63 Punkte. In London ging der FTSE 100 0,32 Prozent niedriger in das Wochenende mit 7513,62 Zählern./bek/he