Aktien Europa Schluss: Anleger halten sich zurück - Steigende Ölpreise belasten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch im Zuge steigender Ölpreise den Rückwärtsgang eingelegt. "Die Kombination aus hohen Energiepreisen und fehlenden neuen Handelsimpulsen entwickelt derzeit eine Sogwirkung auf den Gesamtmarkt. In der nachrichtenarmen Phase fehlt den Anlegern ein Grund, größere Risiken einzugehen", kommentierte Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,39 Prozent tiefer bei 6.299,82 Punkte. Außerhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 um 0,03 Prozent auf 10.705,26 Zähler. Der Schweizer Leitindex SMI verlor 0,23 Prozent auf 13.921,72 Punkte./edh/nas