Aktien Europa Schluss: Anleger honorieren positive Signale im Iran-Krieg

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben im Zuge von Entspannungssignalen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran deutlich zugelegt. Auch stark gesunkene Ölpreise sorgten für eine gute Stimmung.

Der EuroStoxx 50 schloss am Mittwoch 2,68 Prozent höher bei 6.027,13 Punkten. Außerhalb der Eurozone gewann der schweizerische SMI 1,77 Prozent auf 13.283,26 Zähler. Der Londoner FTSE 100 kletterte um 2,15 Prozent auf 10.438,66 Punkte nach oben.

US-Präsident Donald Trump stellte ein mögliches Ende des Iran-Kriegs in Aussicht, drohte Teheran aber gleichzeitig mit heftigen Angriffen, falls sich das Land nicht auf eine Vereinbarung einlasse. Er stellte die Öffnung der Straße von Hormus auch für den Iran in Aussicht. Teheran will den Vorschlag prüfen. Außenamtssprecher Ismail Baghai wies einen US-Medienbericht der Nachrichtenwebseite "Axios" über ein kurz bevorstehendes Abkommen zwischen den Kriegsparteien als überzogen zurück./edh/he