Aktien Europa Schluss: Anleger ziehen sich zurück

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen scheinen nun endgültig in den Weihnachtsmodus übergegangen zu sein. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) trat am Donnerstag auf der Stelle, nachdem er zuvor zwei Tag nachgegeben hatte. Der Leitindex der Eurozone beendete den Handel mit 3739,17 Punkten quasi unverändert zum Vortagesschluss.

Möglicherweise hielten sich Investoren auch deshalb zurück, weil den Märkten am Freitag noch einmal Ungemach drohen könnte. Dann ist wieder "Hexensabbat": An den umsatzstarken Derivatebörsen verfallen Terminkontrakte und Optionen auf den EuroStoxx 50, den Dax und andere große Indizes. An diesem auch großer Verfall genannten Termin versuchen Anleger, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt oft zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen. Nach dem Verfall werden die Karten neu gemischt.

In London schlug sich der FTSE 100 mit einem Plus von 0,44 Prozent auf 7573,82 Punkte erneut besser. Der "Footsie" profitierte wie schon in den vergangenen beiden Tagen vom schwachen Pfund, das nach der Zinsentscheidung der Bank of England fiel. Die Notenbank ließ den Leitzins wie erwartet unverändert. Ein schwaches Pfund kann die Wettbewerbschancen britischer Unternehmen verbessern. Der Pariser CAC 40 legte um 0,21 Prozent auf 5972,28 Zähler zu./bek/jha/