Aktien Europa Schluss: Auch am zweiten Handelstag des Jahres im Plus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der gelungene Jahresauftakt an Europas wichtigsten Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Schwächere US-Börsen hinterließen am Nachmittag allerdings ihre Wirkung, die Indizes verringerten ihre Gewinne.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss 0,68 Prozent fester mit 3882,29 Punkten. Der französische CAC 40 legte um 0,44 Prozent auf 6623,89 Punkte zu. Nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn schloss sich der britische FTSE 100 mit plus 1,37 Prozent auf 7554,09 Punkte dem Trend an.

Investoren setzten weiter auf eine Konjunkturerholung in China und dem Euroraum, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Der am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für Dezember war etwas besser ausgefallen als erwartet. Im Fokus standen auch Inflationsdaten aus Deutschland, wo sich die Teuerung im Dezember auf hohem Niveau verlangsamte./ajx/he