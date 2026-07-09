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09.07.2026 18:06:38
Aktien Europa Schluss: Auf drei schwache Tage folgt Erholung
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach einer bislang schwachen Börsenwoche wegen des eskalierenden Nahost-Konflikts haben Europas Aktienmärkte am Donnerstag zu einer Erholung angesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der in den vergangenen drei Tagen gut drei Prozent eingebüßt hatte, stieg um 1,28 Prozent und schloss bei 6.284,27 Punkten.
"Die Börse erhält derzeit widersprüchliche Signale", beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets die Lage. "Einerseits sorgt die angespannte Lage im Nahen Osten für Unsicherheit, andererseits gibt es Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung."
Außerhalb des Euroraums waren die Kursbewegungen überschaubar. So schloss der schweizerische SMI 0,29 Prozent im Plus bei 14.215,30 Punkten. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,16 Prozent auf 10.472,45 Zähler nach, belastet nicht zuletzt von einem starken Rücksetzer des Schwergewichts AstraZeneca./bek/he
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