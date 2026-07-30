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30.07.2026 18:02:38

Aktien Europa Schluss: Berichtssaison sorgt für Gewinne - KI-Erholung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag viel Rückenwind von der Berichtssaison bekommen. Auf beiden Seiten des Atlantiks gab es zahlreiche Unternehmenszahlen auszuwerten. Für die globalen Aktienmärkte am bedeutendsten waren die gut aufgenommenen Nachrichten vom US-Softwarekonzern Microsoft. Nicht mehr steigende Ölpreise brachten etwas Erleichterung. Im Fokus blieb nach dem Zinsentscheid vom Vorabend auch die Debatte über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Der Softwareriese Microsoft sorgte an der Nasdaq für eine rasante Erholung, die am Nachmittag auch hierzulande einige Werte und Indizes stärker ins Plus hievte. Die zuletzt abgestraften Aktien mit KI-Fantasie eroberten wieder die Spitze des EuroStoxx (EuroStoxx 50), der am Ende 1,53 Prozent auf 6.344,40 Zähler zulegte. Der Leitindex der Eurozone kehrte damit nach einem schwachen Vortag wieder um in Richtung Rekordhoch, das Anfang Juli bei 6.431 Zählern erreicht worden war.

Außerhalb des Euroraums gingen die jüngsten Gewinnmitnahmen in der Schweiz weiter. Nach seiner Rekordjagd knüpfte der SMI mit einem Abschlag von 0,65 Prozent auf 14.392,49 Punkte an seine Vortagsverluste an. Der britische FTSE 100 verlor 0,10 Prozent auf 10.897,27 Zähler. Im Verlauf war er auf ein Rekordhoch gestiegen. Nahe der 11.000-Punkte-Marke ging ihm aber die Luft aus./tih/he

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