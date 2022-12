Aktien Europa Schluss: Börsen können starke US-Vorgaben kaum nutzen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Rückenwind der Kursrally an der Wall Street vom Vortag für die europäischen Börsen ist am Donnerstag im Handelsverlauf wieder etwas abgeflaut. Zwar rettete der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ein Plus von 0,50 Prozent auf 3984,50 Zähler ins Ziel; im frühen Handel waren die Aufschläge jedoch noch höher gewesen. Als sich die Investoren an der Wall Street am Donnerstag schon im frühen Handel für Gewinnmitnahmen entschieden, bröckelten auch in Europa die Gewinne wieder etwas ab.

Der französische CAC 40 beendete den Handel mit einem moderaten Plus von 0,23 Prozent auf 6753,97 Punkte. Der britische FTSE 100 schloss 0,19 Prozent niedriger bei 7558,49 Punkten. In London belasteten vor allem die Bankenwerte und Schwergewichte aus dem Öl - und Gassektor wie BP und Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) den "Footsie"./bek/jha/