Aktien Europa Schluss: Börsen nehmen weiter Fahrt auf

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag erneut zugelegt und ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 3805,22 Punkten und baute damit seine Erfolgsserie seit Mitte Juli auf knapp 13 Prozent aus. Der französische CAC 40 gewann am Dienstag 0,34 Prozent auf 6592,58 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,36 Prozent auf 7536,06 Punkte zu.

Die positive Grundstimmung wurde Händlern zufolge von der Erwartung gestützt, dass die chinesische Regierung weitere Konjunkturmaßnahmen ergreifen wird, um das nachlassende Wirtschaftswachstum anzukurbeln./edh/he