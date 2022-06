Aktien Europa Schluss: Corona-Lockerungen stützen Kurse

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Lockerungen coronabedingter Restriktionen in China ist am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten gut angekommen. Analysten verwiesen für die freundliche Börsentendenz zudem auf weitere Anreize der chinesischen Notenbank zur Förderung der erlahmten Konjunktur.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg um 0,29 Prozent auf 3549,29 Punkte. Zwischenzeitlich hatte der Index um bis zu 1,3 Prozent zugelegt, am Nachmittag bröckelten die Gewinne jedoch im Fahrwasser der Wall Street kontinuierlich ab. Schon am Vortag war die jüngste Aufwärtsbewegung des Index etwas ins Stocken geraten.

Der französische CAC 40 schnitt am Dienstag mit einem Aufschlag von 0,64 Prozent auf 6086,02 Punkte besser ab als der EuroStoxx. In London kletterte der britische FTSE 100 um 0,90 Prozent nach oben auf 7323,41 Zähler./bek/men