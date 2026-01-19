Aktien Europa Schluss: Deutliche Verluste nach Trumps neuen Zolldrohungen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump haben an Europas wichtigsten Aktienmärkten zum Wochenbeginn für einen Fehlstart gesorgt. In der vergangenen Woche noch klar über 6.000 Punkten, rutschte der EuroStoxx 50 am Montag deutlich unter die runde Marke und beendete den Handel mit einem Abschlag von 1,72 Prozent auf 5.925,82 Punkte.

Außerhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,39 Prozent auf 10.195,35 Zähler. Für den schweizerischen SMI ging es um 1,02 Prozent auf 13.277,04 Punkte nach unten.

Trump hatte am Wochenende wegen des Grönland-Streits angekündigt, dass für acht Länder aus Europa ab dem 1. Februar Strafzölle von 10 Prozent gelten sollen, ab dem 1. Juni dann sogar Zölle von 25 Prozent. Dies solle gelten, bis ein Abkommen über den Kauf Grönlands durch die USA erzielt werde. Betroffen von den Zöllen sind acht europäische Nato-Länder, darunter auch Deutschland.

Ende der Woche solle es nun einen Sondergipfel geben, kündigte EU-Ratspräsident António Costa am Sonntagabend in Brüssel an. Schon jetzt wird fieberhaft über Handlungsoptionen beraten, denn es gilt eine gefährliche Gratwanderung zu bewältigen. Einerseits müssen die Europäer Trump zeigen, dass sie sich ein solches Vorgehen nicht gefallen lassen. Auf der anderen Seite gilt es, eine Eskalation zu vermeiden, denn die Europäer sind in Verteidigungs- und Technologiefragen extrem abhängig von den Vereinigten Staaten.

Der "Deal Maker" im Weißen Haus schwinge erneut die Zoll-Keule und treffe Europa damit an einem empfindlichen Nerv, kommentierte das Research-Team von Activtrades. "In einer Zeit, in der der Kontinent durch den anhaltenden Ukraine-Krieg ohnehin wirtschaftlich massiv unter Druck steht, sorgt die Ankündigung neuer US-Handelsbarrieren für Schockwellen."

Etwas gelassener gaben sich die Experten vom Börsenmagazin Index Radar. Trump brauche vor Beginn der heißen Wahlkampfphase bis zu den Midterms im November einen stabilen Aktienmarkt, damit seine Wähler keine Verluste spürten, schrieben sie. Erfahrungen des vergangenen Jahres zeigten außerdem, dass Trump Drohungen häufig zurückziehe./ajx/he