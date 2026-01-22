Aktien Europa Schluss: Erholt dank Entschärfung im Grönland- und Zollstreit

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Donnerstag der Erholungsbewegung an den Aktienmärkten weltweit angeschlossen. Der etwas entschärfte geopolitische Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa ließen Anleger zunächst aufatmen.

Der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50, gewann zum Handelsschluss 1,25 Prozent auf 5.956,17 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,12 Prozent auf 10.150,05 Zähler zu. Für den schweizerischen SMI ging es um 0,54 Prozent auf 13.228,40 Punkte aufwärts.

Anleger bleiben jedoch ob der Unberechenbarkeit der US-Politik unter Präsident Donald Trump auf der Hut. Dass sie der potenziellen Halbwertzeit aller noch so positiven Entwicklungen misstrauten, zeige eindrucksvoll die anhaltende Flucht in den sicheren Hafen Gold , kommentierte Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Nach anfänglichen Verlusten habe das Edelmetall relativ schnell wieder Kurs auf die 5.000-Dollar-Marke genommen./ajx/he