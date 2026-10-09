Aktien Europa Schluss: Erholung - Entspannung bei französischen Anleihen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gestützt von entspannteren Anleihemärkten sind Europas wichtigste Aktienbörsen erholt von ihren Vortagesverlusten ins Wochenende gegangen. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Anleiherenditen nach, besonders deutlich in Frankreich. Auch an den Ölmärkten ging der Preisdruck etwas zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump Spekulationen über angeblich baldige US-Angriffe gegen den Iran zurückgewiesen hatte.

Der EuroStoxx 50 schloss am Freitag mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 6.173,37 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von einem Prozent.

Außerhalb der Euroregion stieg der Schweizer Leitindex SMI am Freitag um 1,10 Prozent auf 13.787,40 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann 1,06 Prozent auf 10.552,05 Punkte./edh/he