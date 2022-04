Aktien Europa Schluss: Erholung hält an - Quartalszahlen überzeugen erneut

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihren jüngsten Erholungstrend fortgesetzt. Erneut stützten positiv aufgenommene Quartalszahlen europäischer Unternehmen, während in den USA der E-Autohersteller Tesla mit seinem Geschäftsbericht zu überzeugen verstand.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone legte um 0,80 Prozent auf 3928,03 Punkte zu, wobei am Nachmittag der Schwung allerdings etwas nachließ. In Paris zog der CAC 40 um 1,36 Prozent auf 6715,10 Punkte an. Den Londoner FTSE 100 schloss 0,02 Prozent tiefer bei auf 7627,95 Punkten, hier bremsten abermals schwache Rohstoffwerte aus./ajx/he