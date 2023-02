Aktien Europa Schluss: Erholung nach Rücksetzer und vor US-Inflationsdaten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Montag von ihren herben Freitagsverlusten erholt. Im Laufe des Tages konnten sie ihre Kursgewinne ausbauen, unter anderem wegen des Rückenwinds aus New York. Dort positionierten sich die Anleger etwas mutiger für die Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag erwartet werden. Diese gelten als das wichtigste Börsenereignis dieser Woche - und als maßgeblich für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte am Ende um 1,03 Prozent auf 4241,36 Punkte zu. Er glich damit weite Teile seiner Freitagsverluste wieder aus. Besonders groß waren die Kursgewinne bei französischen Aktien, wie der Pariser Leitindex CAC 40 mit einem Anstieg um 1,11 Prozent auf 7208,59 Punkte zeigte.

Anderswo war der Schwung verhaltener, der deutsche Dax (DAX 40) etwa legte nur um 0,6 Prozent zu. Er wurde auch vom britischen FTSE 100 in den Schatten gestellt, der 0,83 Prozent auf 7947,60 Punkte gewann. Der Londoner Leitindex kletterte damit wieder in Richtung seines jüngsten Rekordhochs, das am Donnerstag bei knapp unter 7950 Punkten erreicht worden war./tih/he