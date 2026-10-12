Aktien Europa Schluss: Erholung setzt sich zu Wochenbeginn fort

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Montag etwas weiter von ihren jüngsten Verlusten erholt. Für Marktunterstützung sorge weiterhin die Einigung zwischen Europa und China über Exportbeschränkungen für Hybridautos, die bereits am Freitag während der Handelszeit bekannt gegeben worden war, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Damit scheint eine weitere Eskalation des Handelskonflikts vorerst abgewendet. "Besonders die europäischen Automobilwerte könnten davon profitieren", schrieb Lipkow.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,45 Prozent auf 6.201,21 Punkte. Gleichwohl ist mit Blick auf die Charttechnik der im August gestartete kurzfristige Abwärtstrend weiterhin intakt. Um diesen zu verlassen, müsste der Index auf etwas mehr als 6.300 Punkte klettern.

Außerhalb der Euroregion gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,66 Prozent auf 13.877,84 Punkte. Der britische FTSE 100 notierte mit 10.656,28 Punkten 0,99 Prozent im Plus./la/nas