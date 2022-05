Aktien Europa Schluss: Erholungsbewegung hält trotz EZB-Aussagen an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Trotz der immer wahrscheinlicheren Zinswende im Euroraum haben Europas Börsen am Montag an ihre Erholungsbewegung angeknüpft. Zwar bröckelten Gewinne im Tagesverlauf, nachdem sich EZB-Chefin Christine Lagarde zuversichtlich über eine Zinsanhebung im Juli geäußert hatte. Ein starker Handelsbeginn an den US-Börsen trieb dann aber auch die europäischen Märkte wieder an.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitbarometer der Eurozone kletterte um 1,40 Prozent auf 3708,39 Punkte, nachdem er vergangene Woche Verluste hinnehmen musste. In Paris baute der Leitindex CAC 40 seine Gewinne im Tagesverlauf auf 1,17 Prozent aus und notierte bei 6358,74 Punkten. Noch besser lief es beim Londoner FTSE 100, der um 1,67 Prozent auf 7513,44 Punkte anzog.

Insgesamt stehen die Börsen weiterhin unter dem Eindruck der hohen Inflation und einer drohenden Rezession. "Wenn die Stimmung an der Börse so wie jetzt extrem schlecht ist, reichen schon kleine positive Nachrichten, die Kurse wieder nach oben zu treiben", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. So sei es ein Hoffnungsschimmer für den Aktienmarkt, dass US-Präsident Joe Biden erwäge, die von der Trump-Regierung gegen China verhängten Strafzölle zurückzunehmen./la/ngu