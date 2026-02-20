20.02.2026 18:01:38

Aktien Europa Schluss: Erneut Rekorde nach US-Urteil gegen Trumps Zölle

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten gegen die globalen Zölle der US-Regierung hat den Aktienbörsen kurz vor dem Wochenende Auftrieb verliehen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Freitag um 1,18 Prozent auf 6131,31 Zähler zu und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Auch der Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) und der marktbreite Stoxx 600 (Stoxx Europe 600) schwangen sich zu weiteren Höchstmarken auf.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten habe, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union. Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit von sechs zu drei der insgesamt neun Richter.

Außerhalb der Eurozone stieg der britische Leitindex FTSE 100 auf ein weiteres Rekordhoch. Um 0,56 Prozent auf 10.686,89 Zähler ging es aufwärts. Für den zuletzt von einem Hoch zum nächsten geeilte schweizerischen SMI wird die Luft dünner, der Index legte zwar um 0,44 auf 13.859,76 Punkte zu, verpasste aber ein siebtes Rekordhoch in Folge knapp./bek/he

