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20.11.2026 17:56:38
Aktien Europa Schluss: Erneut Tech-Ausverkauf - EuroStoxx-Tief seit Mai
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der anhaltende Ausverkauf im Technologiesektor hat die Aktienkurse dies- wie jenseits des Atlantiks am Freitag weiter nach unten gezogen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte letztlich 2,81 Prozent auf 5.941,95 Punkte ein. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit Mai und schraubte seinen Wochenverlust auf sieben Prozent hoch.
Außerhalb des Euroraums hielten sich die Indizes am Freitag etwas besser: Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,02 Prozent auf 10.346,34 Punkte nach unten und für den Schweizer SMI ebenfalls um 1,02 Prozent auf 14.572,14 Zähler./gl/he
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