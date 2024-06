Aktien Europa Schluss: Erneut Verluste - Zurückhaltung vor Wahlen in Frankreich

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre jüngsten Verluste teils spürbar ausgeweitet. Die Börse in Paris geriet besonders deutlich unter Druck. "Bis zum Wochenende dürfte die Marktliquidität vor allem in Europa eher gering bleiben, bei gleichzeitig steigender Nervosität", hieß es in einer Einschätzung der Experten von Index-Radar. "Neben den anstehenden Inflationszahlen aus den USA am Freitag sorgt die erste Runde der französischen Parlamentswahlen am Sonntag für Zurückhaltung."

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,27 Prozent auf 4902,60 Punkte nach. Für den französischen CAC 40 ging es um 1,03 Prozent auf 7530,72 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 verlor 0,55 Prozent auf 8179,68 Zähler./la/he