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28.04.2026 18:09:41
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 fällt auf Tief seit drei Wochen
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten ist es auch am Dienstag abwärts gegangen. Die Hängepartie um den Konflikt im Nahen Osten, steigende Öl- und Gaspreise und zunehmende Inflationserwartungen belasten die Börsen weiterhin. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Aktien des Euroraums gab den siebten Börsentag in Folge nach. Mit minus 0,41 Prozent auf 5.836,10 Zähler fiel das Börsenbarometer auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen.
Außerhalb des Währungsraums schloss der britischen FTSE 100 mit 0,11 Prozent im Plus bei 10.332,79 Punkten. Der schweizerische SMI beendete den Handel 0,13 Prozent niedriger bei 13.147,94 Zählern./bek/he
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