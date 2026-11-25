PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Vor allem der EuroStoxx 50, der bereits am Vortag schwach aus dem Handel gegangen war, weitete sein Minus aus und beendete den Tag auf dem tiefsten Stand seit Mai. "Zwischen Zweifeln an der KI-Rentabilität, Zinssorgen und handelspolitischen Signalen aus Washington bleibt die Schaukelbörse intakt", kommentierte Marktanalyst Timo Emden von CapTrader das Auf und Ab.

Die Anleger in Europa orientierten sich erneut an der Tendenz in den USA, wo wieder einmal die Flucht aus Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI), allen voran aus Chipwerten wie NVIDIA, Intel oder Micron (Micron Technology), die Richtung bestimmte. Obendrein belastete, dass die US-Regierung neue Zölle auf Importe aus der Europäischen Union, aus China und aus anderen Ländern verhängen will.

Der EuroStoxx, der noch zur Mittagszeit kaum verändert tendiert hatte, ging vor dem Thanksgiving-Feiertag in den USA am Donnerstag mit minus 1,82 Prozent auf 5.894,46 Punkte aus dem Handel.

Außerhalb des Euroraums sah es indes erneut etwas besser aus. Der britische FTSE 100 schloss mit minus 0,38 Prozent auf 10.426,94 Punkte. Der Schweizer SMI verlor 0,47 Prozent auf 14.664,92 Zähler. Die geringe Gewichtung von Technologiewerten im Footsie und im Schweizer Leitindex erweise sich derzeit als Vorteil, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets./ck/stk