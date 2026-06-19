Aktien Europa Schluss: EuroStoxx beendet eine gute Woche leicht im Minus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Freitag eine starke Börsenwoche mit leichten Verlusten beendet. Der Leitindex der Eurozone ging 0,48 Prozent tiefer bei 6.293,13 Punkten aus dem Handel, nachdem er sich am Vormittag noch einmal zu einem weiteren Rekordhoch aufgerafft hatte. Angesichts der Hoffnungen auf einen dauerhaften Frieden zwischen den USA und dem Iran ergibt sich auf Wochensicht ein Plus von 1,71 Prozent.

Außerhalb der Eurozone ging es für den Schweizer SMI geringfügig auf 13.774,02 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 verlor 0,35 Prozent auf 10.363,27 Punkte.

Am Freitag hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen, denn in den USA wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Impulse von dort blieben also aus.

Auch der große Verfallstag konnte keine Akzente setzen. Am Terminmarkt liefen Kontrakte auf Aktien und Indizes aus. Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen./la/zb