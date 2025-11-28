EURO STOXX 50
|
5 668,17
|
15,00
|
0,27 %
|
28.11.2025 18:10:38
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx beendet starke Woche moderat im Plus
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Ende einer starken Woche moderat zugelegt. Der Leitindex der Eurozone stieg am Freitag um 0,27 Prozent auf 5.668,17 Punkte. Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets sprach von "traditionell dünnen Umsätzen am Tag zwischen Thanksgiving und dem Start des Weihnachtsgeschäfts."
Auf Wochensicht zog der EuroStoxx um 2,78 Prozent an. Für den Monat November ergibt sich hingegen ein Minus von 0,6 Prozent.
Außerhalb des Euroraums legte der schweizerische SMI am Freitag um 0,02 Prozent auf 12.833,96 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,27 Prozent auf 9.720,51 Punkte./la/he
