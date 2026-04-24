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24.04.2026 18:11:38

Aktien Europa Schluss: Eurostoxx beendet Verlust-Woche etwas tiefer

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag an ihre jüngste Schwäche angeknüpft. Angesichts der unsicheren Lage am persischen Golf mieden die Anleger hierzulande weiter das Risiko, das sie zu Wochenschluss eher bei Technologiewerten aus den USA eingingen. Zeitweise wurden Hoffnungen auf neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran von Meldungen genährt, der iranische Außenminister befinde sich auf dem Weg nach Pakistan. Das Vertrauen der Anleger blieb aber gedämpft.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,19 Prozent auf 5.883,48 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex hatte im Laufe der Woche keinen einzigen Gewinntag vorzuweisen. Nach zuvor einigen gewinnträchtigen Wochen beträgt sein Minus seit Montag 2,9 Prozent. Vor einer Woche hatte er noch den höchsten Stand seit Anfang März erreicht, als kurzzeitig wegen einer vom Iran verkündeten Öffnung der Straße von Hormus Euphorie herrschte, die aber nicht lange anhielt.

Außerhalb des Euroraums fielen die Verluste am Freitag etwas größer aus. Der schweizerische SMI sank um 0,59 Prozent auf 13.169,70 Zähler. Der britische FTSE 100 büßte 0,75 Prozent auf 10.379,08 Punkte ein./tih/he

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