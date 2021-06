Aktien Europa Schluss: EuroStoxx beendet zunächst jüngste Erholung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) hat am Mittwoch seine Erholung der letzten beiden Handelstage erst einmal abgebrochen. Abermals beschwichtigende Worte von Fed-Chef Jerome Powell zur Inflation stützten die Kurse nur kurz. "Die Stimmung schwankt zwischen konjunktureller Zuversicht, neuerlichen Bedenken angesichts der Corona-Deltavariante und den Inflationsgefahren", fasste Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba die Gemengelage zusammen.

Der EuroStoxx ging 1,14 Prozent tiefer bei 4075,94 Punkten aus dem Handel. In Paris sank der CAC 40 um 0,91 Prozent auf 6551,07 Punkte.

In der Eurozone stieg derweil die Unternehmensstimmung auf ein 15-Jahreshoch. Die Konjunktur im Euroraum starte zwar durch, kommentierte der Experte Christoph Weil von der Commerzbank. Laut Reinhard Cluse, Chef-Volkswirt der schweizerischen Bank UBS für Europa, den Nahen Osten und Afrika, aber signalisierten die Stimmungsdaten, dass die Inflation im Euroraum in diesem Jahr in der Spitze höher ausfallen könnte als bislang von ihm prognostiziert.

Der Londoner FTSE 100 gab derweil nur um 0,22 Prozent auf 7074,06 Zähler nach. Feste Minen- und Ölwerte stützten den "Footsie". Sie waren auch im Stoxx-600-Branchentableau vorne./la/he