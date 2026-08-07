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07.08.2026 18:11:38
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx bleibt nach US-Jobdaten auf Rekordkurs
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Freitag auf Rekordkurs geblieben. In einem weiterhin freundlichen Umfeld hatte der Leitindex der Eurozone kurz nach der Veröffentlichung von US-Jobdaten eine Bestmarke in Höhe von knapp 6.560 Punkten erreicht, bevor der Schwung nachließ. In den USA war die Beschäftigung im Juli unerwartet gesunken. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte.
Am Ende stand beim EuroStoxx ein Plus von 0,33 Prozent auf 6.523,86 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt dies einen Gewinn von 2,61 Prozent.
Auch außerhalb der Eurozone ging es am Freitag nach oben. Der schweizerische Leitindex SMI gewann 0,18 Prozent auf 14.544,91 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,31 Prozent auf 10.901,09 Punkte zu.
Derweil sind die Aussichten für eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zwar weiterhin ungewiss. Doch US-Präsident Donald Trump geht nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Meerenge bevorstehen könnte./la/nas
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