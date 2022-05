Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erholt sich den vierten Handelstag in Folge

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Erholung an Europas Börsen hat sich am Montag den vierten Handelstag in Folge fortgesetzt. Wie schon vor dem Wochenende sorgten Hoffnungen auf eine langsamere Straffung der US- Geldpolitik und eine in Kürze anstehende Lockerung der Corona-Lockdowns im chinesischen Shanghai für bessere Stimmung. Zugleich verlief der Handel recht impulsarm, da in den USA die Börsen wegen des Feiertags "Memorial Day" geschlossen blieben.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging im insgesamt freundlichen Marktumfeld mit einem Aufschlag von 0,86 Prozent auf 3841,62 Punkte auf dem höchsten Stand seit fünf Wochen aus dem Tag. Im bisherigen Jahresverlauf steht allerdings immer noch ein Minus von etwas mehr als zehn Prozent zu Buche. Für den französischen CAC 40 ging es am Montag um 0,72 Prozent auf 6562,39 Zähler hoch. Der britische FTSE 100 stieg nur um 0,19 Prozent auf 7600,06 Punkte./ck/he