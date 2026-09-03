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03.09.2026 18:11:38

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erholt sich etwas - Rückenwind aus den USA

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Etwas Rückenwind kam am Donnerstag aus den USA, wo Aussagen eines Notenbankmitglieds zur Inflationsentwicklung positiv aufgenommen worden waren.

Der Eurozonen-Leitindex stieg um 0,32 Prozent auf 6.382,59 Punkte. Außerhalb des gemeinsamen Währungsraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,22 Prozent auf 14.394,77 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,70 Prozent auf 10.831,52 Zähler nach oben.

Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank, hatte sich optimistisch geäußert, dass der Preisdruck in den USA Anzeichen einer Entspannung zeigt. Er signalisierte seine Bereitschaft, ein Beibehalten der Leitzinsen zu unterstützen./la/he

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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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