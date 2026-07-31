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31.07.2026 18:02:38

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx etwas höher - FTSE vorübergehend auf Rekordhoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte sind am Freitag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Die massive Erholung der Halbleiteraktien in Asien ließ die Märkte aufatmen, doch in den USA kam die Euphorie nach dem Auftakt an der technologielastigen Nasdaq-Börse schnell zum Erliegen. Dies bremste auch in Europa, zumal die Ölpreise vor dem Hintergrund des anhaltenden Iran-Kriegs wieder etwas stiegen.

Der EuroStoxx 50 schaffte es am Vormittag mit knapp 6.422 Punkten ganz dicht an seinen Rekord, der mit 6.431 Zählern fast vier Wochen alt ist. Über die Ziellinie ging der Eurozonen-Leitindex dann aber nur noch bei 6.358,01 Punkten. Aus dem 1,2-prozentigen Spitzenplus wurde ein Anstieg von noch 0,2 Prozent. Die Woche beendete er 1,2 Prozent höher und im Juli hat er ein halbes Prozent gewonnen.

Außerhalb des Euroraums entfernte sich der SMI mit einem Abschlag von 0,32 Prozent auf 14.346,14 Punkte etwas weiter von seinem Rekord, den der schweizerische Leitindex am Mittwoch aufgestellt hatte. Der britische FTSE 100 stieg im Verlauf zwar auf ein Rekordhoch von 10.989 Zählern. Am Ende gab er aber um 0,27 Prozent auf 10.868,05 Punkte nach./tih/he

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