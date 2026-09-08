EURO STOXX 50
|
6 413,17
|
9,18
|
0,14 %
|
08.09.2026 18:02:39
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx knapp im Plus - Novartis belastet Schweizer SMI
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach einem bereits verhaltenen Wochenstart hat es den europäischen Börsen auch am Dienstag überwiegend an Orientierung gemangelt. Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise und die damit einhergehenden Inflationssorgen hielten die Anleger weiter in Schach vor dem Zinsentscheid der EZB am Donnerstag.
Der EuroStoxx 50 schloss mit 0,14 Prozent im Plus bei 6.413,17 Punkten. Außerhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 allerdings leicht um 0,10 Prozent auf 10.811,66 Punkte nach. An der Schweizer Börse ging es belastet vom Schwergewicht Novartis sehr deutlich um 1,55 Prozent auf 14.057,61 Punkte abwärts.
Die Anleger träten derzeit auf die Bremse und warteten wichtige Daten und Zinsentscheidungen im Laufe der Woche zunächst ab, schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets. Zugleich bleibe der Ölpreis "aktuell das Fieberthermometer der Aktienmärkte". Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung im November näherte sich am Dienstag weiter der 100-Dollar-Marke./tih/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 413,17
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.