Aktien Europa Schluss: EuroStoxx knickt ein - Inflations- und Rezessionssorgen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer Konjunkturabkühlung im Zuge der Folgen des Ukraine-Krieges hat am Mittwoch den EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) einbrechen lassen. Die Inflations- und Rezessionssorgen werden größer.

Der EuroStoxx sackte um 2,38 Prozent auf 3824,69 Punkte ab und erreichte damit das tiefste Niveau seit Mitte März. Der französische CAC 40 büßte 2,21 Prozent auf 6498,83 Punkte ein. In London hingegen präsentierte sich der FTSE 100 wie schon am Vortag recht robust und gab nur um 0,34 Prozent auf 7587,70 Punkte nach.

"Die Konjunkturentwicklung deutet immer mehr auf eine bevorstehende Rezession hin und die Marktteilnehmer beginnen dieses Szenario vermehrt in die Aktienkurse einzupreisen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect. Nicht nur, dass die Konjunktur in Europa lahme, auch in den USA verliere die Wirtschaftsentwicklung an Schwung. "Die Lieferkettenprobleme und die gestiegenen Rohstoffpreise werden zu ernsthaften Problemen."/la/zb