Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Verlust im Mai - Öl und Inflation

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Steigende Ölpreise und eine rekordhohe Inflation in der Eurozone haben am Dienstag die jüngste Erholungsphase der europäischen Börsen beendet. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) büßte 1,36 Prozent auf 3789,21 Zähler ein. Noch am Vortag war der Leitindex der Eurozone auf den höchsten Stand seit fünf Wochen geklettert. Doch mit den Verlusten dieses Tages verbucht er im Monat Mai nun ein Minus von 0,4 Prozent.

Der CAC 40 in Paris verlor am Dienstag 1,43 Prozent auf 6468,80 Punkte. An der Londoner Börse hingegen behauptete sich der FTSE 100 mit einem moderaten Plus von 0,10 Prozent auf 7607,66 Zähler und legte zudem im Monat Mai um 0,8 Prozent zu.

"Eine Preisexplosion wäre das letzte, was der Aktienmarkt jetzt gebrauchen kann", merkte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets an. Neue Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Russland trieben die Ölpreise zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang März. Die EU-Staaten verständigten sich nach wochenlangen Diskussionen auf einen weitgehenden Boykott von Öllieferungen aus Russland und wollen russische Öl -Lieferungen über den Seeweg unterbinden.

Angesichts des Preisauftriebs in Europa rückten auch die Notenbanken wieder in den Blick der Anleger: Zwar hatte zuletzt die Erwartung einer langsameren Straffung der US- Geldpolitik für bessere Stimmung am Markt gesorgt; gleichzeitig schürt aber die hohe Inflation in einigen Ländern der Eurozone Befürchtungen, die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Zinsen womöglich stärker anheben als gedacht./ck/men